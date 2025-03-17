В Кремле не прокомментировали слова Лукашенко о звонке Путину с Украины

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимиру Путину якобы звонили представители Украины.

"Мне нечего сообщить вам по этой теме", – уточнил Песков на брифинге с журналистами.

Ранее белорусский лидер отметил, что в настоящий момент на Украине отсутствуют договороспособные политики, однако с ними продолжают разговаривать. Он уточнял, что украинская сторона звонила Путину и "разговаривала с ним", однако это пока непубличная информация.

Между тем по итогам переговоров Украины и США Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня. Кроме того, отмечалось, что режим прекращения огня может быть продлен по взаимному согласию сторон "на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией".

В свою очередь, президент России согласился с данным предложением, однако отметил, что по этой теме есть нюансы. По словам Путина, Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.