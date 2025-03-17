17 марта, 13:50Политика
В Кремле не прокомментировали слова Лукашенко о звонке Путину с Украины
Фото: depositphotos/palinchak
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимиру Путину якобы звонили представители Украины.
"Мне нечего сообщить вам по этой теме", – уточнил Песков на брифинге с журналистами.
Ранее белорусский лидер отметил, что в настоящий момент на Украине отсутствуют договороспособные политики, однако с ними продолжают разговаривать. Он уточнял, что украинская сторона звонила Путину и "разговаривала с ним", однако это пока непубличная информация.
Между тем по итогам переговоров Украины и США Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня. Кроме того, отмечалось, что режим прекращения огня может быть продлен по взаимному согласию сторон "на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией".
В свою очередь, президент России согласился с данным предложением, однако отметил, что по этой теме есть нюансы. По словам Путина, Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.
Путин заявил, что российские военные пощадят украинских солдат, которые сдадутся в плен