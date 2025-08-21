Захарова заявила об увеличении числа иностранцев, желающих переехать в Россию

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Многие иностранцы хотят переехать в Россию. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает News.ru.

По словам дипломата, за прошедший год документы получили немцы, французы, американцы, итальянцы, австралийцы, канадцы и представители других государств. В своих странах они сталкивались с "агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей, а в России находят уважение к семейным традициям и человеческому достоинству", указала она.

Российские посольства и консульства, отметила Захарова, регулярно принимают обращения иностранных граждан и оформляют визы тем, кто решил связать свою жизнь с РФ.

Ранее в Госдуме предложили запретить иностранцам въезд в Россию в случае нарушения ими интересов РФ за границей. Депутат Айрат Фаррахов уточнил, что такие меры работают на будущее. В частности, после завершения СВО все те, кто позволял себе "оскорбления" в адрес России, столкнутся с проблемами при въезде в страну.