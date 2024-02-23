В РПЦ поддержали идею упростить переезд в Россию тем, кто разделяет традиционные ценности

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В Русской православной церкви поддерживают идею упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

"Несмотря на то, что в странах Запада идет постепенный отказ от фундаментальных христианских ценностей, особенно в семейной сфере, в этой части мира по-прежнему проживает большое количество христиан", – отметил Легойда.

Он также отметил, что с каждым годом христианам на Западе становится все сложнее исповедовать свою веру и воспитывать детей в соответствии со своими религиозными воззрениями. По словам Лейгоды, это становится поводом рассмотреть возможность переезда в Россию или другие страны, где идеологическое давление не столь сильно.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени", назвал хорошей идею упростить переезд в Россию на основании культурных, традиционных и семейных ценностей, которых придерживается человек.

До этого стало известно, что правительство РФ упростило условия участия в программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Сообщается, что для участия в программе не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

Также министерство внутренних дел России предложило внести изменения в государственную программу по оказанию помощи добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей, и утвердить институт репатриации.