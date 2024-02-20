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20 февраля, 20:03

Политика

Путин заявил, что настало время более суверенной России

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Россия превращается в самодостаточное, суверенное и уверенное в себе государство, заявил Владимир Путин в ходе выступления на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

"Несмотря на то что административные службы выстраивают встречи с людьми регламентированно, но даже в этих условиях люди говорят то, что думают и хотят увидеть в ближайшее время в качестве реализованных идей и предложений", – уточнил президент России.

Ранее Владимир Путин на встрече с доверенными лицами указал на то, что за последние годы работы удалось достичь разных результатов, отметив, что было сделано уже немало дел. Вместе с тем он поблагодарил своих доверенных лиц за поддержку в очень важный и сложный этап в развитии России, а именно в укреплении ее независимости, суверенитета и самостоятельности.

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