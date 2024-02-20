20 февраля, 20:03Политика
Путин заявил, что настало время более суверенной России
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Россия превращается в самодостаточное, суверенное и уверенное в себе государство, заявил Владимир Путин в ходе выступления на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".
"Несмотря на то что административные службы выстраивают встречи с людьми регламентированно, но даже в этих условиях люди говорят то, что думают и хотят увидеть в ближайшее время в качестве реализованных идей и предложений", – уточнил президент России.
Ранее Владимир Путин на встрече с доверенными лицами указал на то, что за последние годы работы удалось достичь разных результатов, отметив, что было сделано уже немало дел. Вместе с тем он поблагодарил своих доверенных лиц за поддержку в очень важный и сложный этап в развитии России, а именно в укреплении ее независимости, суверенитета и самостоятельности.
Новости часа: России важно сосредоточиться на достижении технологического суверенитета
Читайте также
- Сплоченность в РФ стала неожиданностью для противника – Путин
- Путин раскрыл основу успеха России на передовой