Путин заявил, что за последние годы было немало сделано

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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что за последние годы работы удалось достичь разных результатов, было сделано немало. Об этом сообщает ТАСС.

"Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало, хотя и не всех, может быть, результатов, которые мы считаем важными, удалось достичь", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем он поблагодарил своих доверенных лиц за поддержку в очень важный и сложный этап в развитии России, а именно в укреплении ее независимости, суверенитета и самостоятельности. Он также призвал на выборах президента страны наладить обратную связь с россиянами.

Ранее Центризбирком РФ представил декларацию о доходах и имуществе Владимира Путина, в том числе список автомобилей. В его собственности числятся три машины: ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска и "Нива" 2009 года выпуска. Также у Путина есть автомобильный прицеп "Скиф", выпущенный в 1987 году.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует брать отпуск во время предвыборной кампании. По закону в этом нет необходимости, уточнил он.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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