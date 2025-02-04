Дипломат Касаткин: более 20 тысяч латвийцев заинтересовались механизмом переезда в Россию

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Более 20 тысяч жителей Латвии проявили интерес к участию в программах переселения в Россию. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин в интервью РИА Новости.

"В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге", – отметил Касаткин.

Он также добавил, что значительный интерес жители Латвии проявляют к указу о переезде в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности.

Ранее гражданин Латвии Станислав Букайнс с дочерью пересек границу с Россией в Псковской области, чтобы попросить убежище. По словам Букайнса, в Латвии ему угрожали уголовным преследованием за поездку в России, а также заподозрили его в шпионаже и вербовке лиц для участия в террористических действиях.

Между тем правительство РФ упростило условия участия в программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Сообщается, что для участия в программе не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.