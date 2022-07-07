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Транспорт

18:38

Провоз велосипедов в электричках ЦППК сделают бесплатным 9 и 10 июля

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пассажиры смогут бесплатно провезти свои велосипеды в электричках ЦППК 9 и 10 июля, такую опцию разрешили в связи с проведением Московского ночного велофестиваля, рассказала пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что провоз велосипеда будет бесплатным на любых станциях в столице и в Московской области.

Однако необходимо следовать правилам:

  • нужно обязательно взять бесплатный билет в кассе или билетном автомате;
  • разместить велосипед следует в тамбуре или салоне на специальных креплениях.

Ранее стало известно, что в выходные в столице пройдет Московский ночной велофестиваль. Ради этого в центре города будут ограничивать движение.

9 июля с 18:30 нельзя будет проехать по улицам Самотечной и Дурова, а также по Суворовской площади. С 20:00 перекроют Цветной, Петровский и Тверской бульвары, а также улицы Тверскую, Баррикадную, Москворецкую и набережные.

Уже 8 июля с 00:00 нельзя будет припарковаться на Самотечной улице и на Болотной набережной.

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