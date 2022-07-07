Александр Алаев объявил об уходе с поста президента Футбольной национальной лиги

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Александр Алаев объявил об уходе с должности президента Футбольной национальной лиги. Об этом сообщает ТАСС.

"Некоторое время назад клубы Российской премьер-лиги поддержали мою кандидатуру на пост исполняющего обязанности президента лиги, поэтому сегодня было важно для меня закрыть гештальт, подвести итоги президентства в ФНЛ", – отметил Алаев.

Экс-президент ФНЛ подчеркнул, что ему не стыдно за итоги его работы. Он уточнил, что команда во главе с ним справилась.

"Я доволен работой. Я со спокойной душой покидаю эту позицию", – заключил он.

Исполняющим обязанности президента Футбольной национальной лиги станет исполнительный директор Наиль Измайлов. Позднее будет президиум, на котором объявят о выборах.

Алаев был президентом организации с 2021 года. Он был назначен исполняющим обязанности главы Российской премьер-лиги после ухода Ашота Хачатурянца.

Ранее РПЛ утвердила календарь чемпионата России по футболу на сезон-2022/23. Матчи первого тура будут сыграны 15–17 июля, последнего, 30-го тура – 3 июня 2023 года. Конкретные даты и время проведения матчей будут определены позднее.