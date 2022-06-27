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Ашот Хачатурянц подал в отставку с поста президента Российской Премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

54-летний Хачатурянц с 5 октября прошлого года исполнял обязанности президента РПЛ после ухода Сергея Прядкина, а с 22 ноября возглавлял ее. Он был седьмым руководителем в истории РПЛ.

Хачатурянц является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС). С 2020 года входит в исполнительный комитет РФС.

Хачатурянц награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Ранее РПЛ утвердила календарь чемпионата России по футболу на сезон-2022/23. Матчи первого тура будут сыграны 15–17 июля, последнего, 30-го тура – 3 июня 2023 года. Конкретные даты и время проведения матчей будут определены позднее.

