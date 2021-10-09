Ашот Хачатурянц стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ

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Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц стал единственным выдвинутым кандидатом на пост главы организации, сообщает пресс-служба РПЛ.

Выборы президента лиги пройдут 22 ноября. Заявки от претендентов принимались с 5 по 8 октября.

Председателя судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца утвердили в должности исполняющего обязанности президента РПЛ 5 октября по итогам голосования руководителей клубов РПЛ на общем собрании. ПОЗЖЕ ЕГО зарегистрировали в качестве кандидата на должность главы лиги.

Он занял место Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с 2007 года.