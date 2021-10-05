И. о. главы РПЛ Хачатурянц заявил, что все клубы лиги выразили ему доверие

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Исполняющий обязанности главы Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что все 16 клубов выразили ему доверие и проголосовали за него.

"Никакого недоверия со стороны клубов не было, насколько я знаю. Дело в том, что на первой части заседания я не присутствовал. Когда он вышел, я пожал ему руку и все. Я говорил в своих интервью до этого, что такие предложения поступали. И обосновывал причину отказа на тот момент. Для меня такое предложение не было неожиданностью. Есть определенный запрос на изменения в РПЛ", – приводит его слова РИА Новости.

Хачатурянца утвердили в новой должности 5 октября по итогам голосования руководителей клубов РПЛ на общем собрании. Он занял место Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с 2007 года.

Выборы нового президента Российской Премьер-лиги состоятся 22 ноября.