Ашот Хачатурянц избран президентом Российской Премьер-лиги

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Махонин

Председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца избрали на пост президента Российской Премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Выборы прошли на заседании общего собрания клубов РПЛ 22 ноября. Решение было принято единогласно.

Хачатурянц был единственным выдвинутым кандидатом. Заявки от претендентов принимались с 5 по 8 октября.

5 октября Хачатурянца утвердили в должности исполняющего обязанности президента РПЛ. Позже его зарегистрировали в качестве кандидата на должность главы лиги.

Он занял место Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с 2007 года, а покинул свой пост 5 октября текущего года.