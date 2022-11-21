Российского олимпийского чемпиона по волейболу Бутько дисквалифицировали на год за допинг

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Российского олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько отстранили от деятельности на год за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на агента спортсмена Дмитрия Резванова.

Запрет будет снят 1 апреля 2023 года.

"Мы подписали соглашение с Международной федерацией волейбола, которое одобрило Всемирное антидопинговое агентство, о том, что он (Бутько. – Прим. ред.) признал попадание запрещенного вещества в организм", – поделился Резванов.

Агент спортсмена добавил, что Бутько сам отказался от участия в тренировках и состязаниях на профессиональном уровне в апреле прошлого года. Волейболист сможет вернуться к тренировкам только 1 февраля.

По словам Резванова, спортсмен планирует после снятия запрета играть за казанский "Зенит".

Ранее сообщалось, что Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) временно отстранило от соревнований экс первую ракетку мира Симону Халеп из-за допинга.

Положительный результат показала проба, взятая у румынской спортсменки во время открытого чемпионата США в августе этого года.

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