14:52Спорт
Российского олимпийского чемпиона по волейболу Бутько дисквалифицировали на год за допинг
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Российского олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько отстранили от деятельности на год за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на агента спортсмена Дмитрия Резванова.
Запрет будет снят 1 апреля 2023 года.
"Мы подписали соглашение с Международной федерацией волейбола, которое одобрило Всемирное антидопинговое агентство, о том, что он (Бутько. – Прим. ред.) признал попадание запрещенного вещества в организм", – поделился Резванов.
Агент спортсмена добавил, что Бутько сам отказался от участия в тренировках и состязаниях на профессиональном уровне в апреле прошлого года. Волейболист сможет вернуться к тренировкам только 1 февраля.
По словам Резванова, спортсмен планирует после снятия запрета играть за казанский "Зенит".
Ранее сообщалось, что Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) временно отстранило от соревнований экс первую ракетку мира Симону Халеп из-за допинга.
Положительный результат показала проба, взятая у румынской спортсменки во время открытого чемпионата США в августе этого года.
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