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01 марта, 12:15

Технологии

Путин объявил о запуске в России нацпроекта "Экономика данных"

Путин объявил о запуске в России нацпроекта "Экономика данных"

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Москвичи уже привыкли за секунды записываться к врачу через портал mos.ru и платить за проезд в метро с помощью Face ID. В ближайшие годы таких сервисов, облегчающих жизнь, станет в разы больше. О запуске национального проекта "Экономика данных" объявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

На реализацию проекта направят 700 миллиардов рублей. Деньги потратят на развитие различных сфер обработки данных, а именно – ее сбор, хранение и анализ. Использовать для этого планируют российское оборудование и технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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