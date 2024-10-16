Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 14:30

Новости

Собянин заявил, что программа реновации жилья в Москве станет постоянной

Собянин заявил, что программа реновации жилья в Москве станет постоянной

Новости часа: мэр Москвы одобрил Адресную инвестиционную программу столицы

Собянин: за три года в Москве планируется построить 259 км новых дорог

Новости часа: еще 259 километров дорог планируется ввести в Москве в 2025–2027 годах

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Собянин: за три года в Москве планируется построить 259 км новых дорог

Новости часа: расходы на развитие здравоохранения увеличатся в Москве на 8%

Новости часа: расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

"Мой район. Новости": Собянин открыл Кадашевскую набережную после благоустройства

Программа реновации жилья в Москве станет постоянной, а не разовой. Об этом заявил Сергей Собянин во время выступления на Форуме инновационных финансовых технологий "Финополис 2024".

По словам мэра, в дальнейшем весь проект будет сбалансирован, благодаря тому, что расходы бюджета полностью вернут за счет продажи дополнительного жилья, которое возводится в рамках данной программы.

В ближайшие три года в Москве планируют построить и спроектировать 7 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации. На это в проекте бюджета заложили более триллиона рублей. Переселение уже затронуло почти 180 тысяч москвичей. Они получили новые квартиры или находятся в процессе переезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородреновациявидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика