Собянин заявил, что программа реновации жилья в Москве станет постоянной

Программа реновации жилья в Москве станет постоянной, а не разовой. Об этом заявил Сергей Собянин во время выступления на Форуме инновационных финансовых технологий "Финополис 2024".

По словам мэра, в дальнейшем весь проект будет сбалансирован, благодаря тому, что расходы бюджета полностью вернут за счет продажи дополнительного жилья, которое возводится в рамках данной программы.

В ближайшие три года в Москве планируют построить и спроектировать 7 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации. На это в проекте бюджета заложили более триллиона рублей. Переселение уже затронуло почти 180 тысяч москвичей. Они получили новые квартиры или находятся в процессе переезда.

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