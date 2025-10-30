Посвященные "Электронному дому" билеты "Единый" выпущены в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили новые тематические проездные билеты "Единый", посвященные платформе "Электронный дом". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Сервис помогает москвичам проводить общие собрания собственников и опросы среди жителей, общаться с соседями и управляющей компанией, оперативно получать информацию по дому, а также эффективно управлять своим жильем.

Новые "Единые" подчеркивают внимание города к развитию цифровых сервисов, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Купить тематические проездные билеты можно в кассах и автоматах на всех станциях метро.

К Международному дню анимации в столице также выпустили тематические карты "Тройка". Всего доступно пять дизайнов. На картах изображены герои мультфильмов "Фиксики", "Смешарики", "Финник", "Малышарики" и "Бодо Бородо".

Приобрести новые "Тройки" можно в метрополитене на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", интернет-магазине метро, а также на маркетплейсах.