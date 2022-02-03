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Москва 24

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Происшествия

07:40

Момент схода вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы попал на видео

происшествия эксклюзив

Видео: Москва 24

Появилось видео момента схода с рельсов вагонов поезда на станции Люблино-Сортировочное Курского направления МЖД.

Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 февраля. В пресс-службе Московской железной дороги заявили, что случившееся не повлияло на движение поездов.

"По уточненной информации, произошел сход восьми порожних вагонов. Угрозы экологии нет", – уточнили в МЖД.

В результате опрокидывания вагонов пострадали два человека – оба работники станции. Их госпитализировали. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Ранее аналогичный инцидент произошел между станциями Чисмена и Волоколамск в Московской области. Там сошел с рельсов грузовой поезд. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров, следовавших по маршруту поездов, перевезли компенсационные автобусы.

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