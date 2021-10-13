Поезд сошел с рельсов на одной из станций метро в Вашингтоне

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На одной из центральных станций метро в Вашингтоне с рельсов сошел поезд.

"Поезда между станциями "Пентагон" и "Фогги-Боттом" приостановлены из-за крушения поезда возле станции "Арлингтонское кладбище". Требуются автобусы-шаттлы", – говорится в аккаунте американской подземки в Twitter.

О пострадавших не сообщается. По словам очевидцев, в поезде, который сошел с рельсов, отключился свет. Пассажирам пришлось пробыть в вагонах порядка полутора часов.

Ранее сообщалось, что в Мехико произошло обрушение метромоста. Погибли более 20 человек. По словам очевидцев, в момент ЧП в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращались с работы.

После инцидента мэр Мехико заявила, что будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро, по которой передвигался поезд.