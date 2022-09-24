Лавров назвал расизмом поведение Запада по отношению к РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Поведение западных стран по отношению к России является откровенным расизмом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Министр также призвал США и Евросоюз к соблюдению международных конвенций при поддержке властей Украины. Он отметил, что Штаты и ЕС не объявляли себя участниками украинского конфликта. При этом глава МИД констатировал превращение Евросоюза в авторитарное, диктаторское образование.
Говоря о возможности расширения Совбеза ООН, Лавров подчеркнул, что это необходимо делать за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки, а не за счет стран Запада.
Кроме того, Запад демонстрирует двойные стандарты относительно референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. "Это двойной стандарт, можно еще долго вспоминать, как Запад оформлял исключение из международных принципов для Косова, хотя потом международный суд сказал, что это никакое не исключение", – приводит ТАСС его слова.
Ранее Сергей Лавров заявил, что российская дипломатия продолжит бороться с проявлениями неонацизма, русофобии и другими формами нетерпимости.
По его словам, на Украине и в Прибалтике присутствует "беззастенчивая фальсификация" истории, а также оправдание кровавых преступлений нацистов. Лавров подчеркнул, что за рубежом оскверняют могилы воинов Красной Армии и ведут атаку на "советское мемориальное наследие".
Лавров заявил о тотальной войне, объявленной русскому миру
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: