Лавров назвал расизмом поведение Запада по отношению к РФ

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Поведение западных стран по отношению к России является откровенным расизмом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Министр также призвал США и Евросоюз к соблюдению международных конвенций при поддержке властей Украины. Он отметил, что Штаты и ЕС не объявляли себя участниками украинского конфликта. При этом глава МИД констатировал превращение Евросоюза в авторитарное, диктаторское образование.

Говоря о возможности расширения Совбеза ООН, Лавров подчеркнул, что это необходимо делать за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки, а не за счет стран Запада.

Кроме того, Запад демонстрирует двойные стандарты относительно референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. "Это двойной стандарт, можно еще долго вспоминать, как Запад оформлял исключение из международных принципов для Косова, хотя потом международный суд сказал, что это никакое не исключение", – приводит ТАСС его слова.

Ранее Сергей Лавров заявил, что российская дипломатия продолжит бороться с проявлениями неонацизма, русофобии и другими формами нетерпимости.

По его словам, на Украине и в Прибалтике присутствует "беззастенчивая фальсификация" истории, а также оправдание кровавых преступлений нацистов. Лавров подчеркнул, что за рубежом оскверняют могилы воинов Красной Армии и ведут атаку на "советское мемориальное наследие".

