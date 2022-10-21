МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок в Чад

Фото: ТАСС/AP

МИД России порекомендовал гражданам России отказаться от поездок в Чад (государство в Центральной Африке) в связи с беспорядками в этой стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Как следует из заявления МИД России, пострадавших в результате беспорядков россиян нет.

"Призываем соотечественников отказаться от поездок в Республику Чад, не вызванных крайней необходимостью", – говорится в сообщении.

По данным дипломатического ведомства, участие в протестных акциях в Чаде с 20 октября приняли более 1 500 человек.

Отмечается также, что Москва обеспокоена происходящим в стране. Российский МИД высказал надежду на скорейшее урегулирование конфликта на территории государства.

"Полагаем, что диалог с протестующими в рамках действующего законодательства и отказ от действий, способных привести к эскалации конфликта, должны стать основой для нормализации обстановки", – следует из заявления ведомства.

До этого посольство России в Иране посоветовало гражданам РФ, находящимся на территории государства, избегать большого скопления людей. Там также напомнили, что фото- и видеосъемка во многих местах в крупных городах Ирана запрещена.

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