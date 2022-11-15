Власти Чукотки расторгли соглашение с Всемирным фондом дикой природы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Всемирный фонд дикой природы (WWF) прекратил свою деятельность на Чукотке, соглашение было расторгнуто правительством региона в одностороннем порядке. Об этом сообщила дума Чукотского автономного округа.

"Очень хорошо, что правительство округа солидарно с нами и решило расторгнуть соглашение в одностороннем порядке", – отметила спикер регионального парламента Валентина Рудченко.

Она также сообщила, что губернатор региона Роман Копин выразил думе поддержку в этом вопросе. По словам Рудченко, следующий этап – работа по расторжению соглашений на уровне муниципалитета.

В думе Чукотки добавили, что в тех субъектах, где Всемирный фонд дикой природы ведет свою деятельность, под видом защиты природы организация стремится создать особо охраняемые природные территории. Создание таких мест приводит к отторжению земель от государства, на этих локациях прекращается социально-экономическая деятельность, местные жители лишаются земли для ведения традиционного образа жизни, считают в региональном парламенте.

Рудченко также подчеркнула, что фонд "финансируется врагами России, несложно предположить, в чьих интересах она ведет свою работу".

В свою очередь, в WWF заявили, что соглашение было расторгнуто правительством Чукотки еще летом этого года, однако фонд не прекратил деятельность в регионе, в том числе в рамках проекта Фонда Президентских грантов. В пресс-службе фонда уточнили, что соглашение было действительно прекращено по инициативе правительства Чукотки.

В апреле Российское экологическое общество (РЭО) направило в Минюст РФ письмо с требованием проверить Всемирный фонд дикой природы (WWF) и экологическую организацию Greenpeace на предмет иностранного финансирования.

Глава организации Рашид Исмаилов пояснил, что в документе идет речь о недружественных действиях указанных организаций, а именно о формировании негативного представления об экологической политике российских властей.

Он привел в пример случай, когда Greenpeace показала фейковый снимок воды у берегов Камчатки, чтобы затем предъявить ложные обвинения руководству РФ.

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