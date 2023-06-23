В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки

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Разноцветные пластиковые бутылки для напитков могут пропасть из продажи уже в 2024 году. По информации Российского экологического оператора (РЭО), власти могут в следующем году запретить сразу несколько видов упаковки, в том числе и ПЭТ-тару. Об этом сообщает газета "Известия".

Главный смысл подобный инициативы заключается в отказе от неэкологичной тары, которую сложно или невозможно переработать.

В Минпромторге поддержали этот подход, добавив, что цветные бутылки для напитков представляются лишь маркетинговым ходом. В связи с этим их оборот можно ограничить, считают в ведомстве.

На первом этапе в РЭО предложили ограничить распространение ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета – желтого, красного, розового и прочих. Кроме того, предлагается остановить оборот тонкой термоусадочной пленки, которую используют в качестве этикетки на бутылках.

Также в списке на ограничение оборота находятся сумка-сетка для овощей и фруктов, пластиковые пакеты с донышком дойпак, в которых, к примеру, продаются кетчупы, а также пластиковые капсулы для кофе.

В свою очередь, в Минпромторге предложили начать ограничения только с четырех видов упаковки: "кислотные" ПЭТ-бутылки, тонкая термоусадочная пленка, тара с этикеткой из ПВХ и упаковка, для которой применяли нерастворимые клеи.

В министерстве добавили, что из-за сложности сбора и переработки подобные упаковки и материалы лучше заменить на более экологичные аналоги.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину совместно с депутатами Госдумы утвердить закон о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки.

До этого СМИ сообщали о том, что более 60% мусорных полигонов в России нарушают требования природоохранного законодательства.

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