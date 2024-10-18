Кабмин запретил три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года

Фото: depositphotos/tezzstock

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу запрет на производство и использование некоторых видов упаковки, отходы от которой не подлежат обработке и утилизации. Об этом сообщает "Российская газета".

Так, под запрет попадут бутылки для пищевой промышленности, произведенные из полиэтилентерефталата (ПЭТ), за исключением тех, которые будут бесцветными, голубыми, зелеными, коричневыми или белыми. Также будет запрещена упаковку с нанесением на нее этикетки из поливинилхлорида, за исключением термоусадочной этикетки и многослойные бутылки.

В Минпромторге РФ отметили, что данная мера направлена на сокращение использования упаковки, которая не подлежит переработке, а также переход к более экологичным вариантам.

Ранее химики из Колумбийского университета выяснили, что в пластиковой бутылке воды объемом 1 литр в среднем может содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц. Они установили содержание в бутилированной воде нанопластика – частиц длиной менее 1 микрометра.

До этого стало известно, что россиянам хотят запретить выкидывать в мусорные контейнеры старую одежду. С инициативой выступил Российский экологический оператор. Для утилизации подобных вещей предлагается начать устанавливать отдельные контейнеры, а также фандоматы в рознице.