Немецкая компания Uniper расторгла контракты на поставку российского газа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Немецкая компания Uniper объявила о расторжении долгосрочного договора с Россией на поставку газа от "Газпром экспорт".

В сообщении компании сказано, что такое решение было принято после получения 7 июня разрешения от арбитражного суда в Стокгольме. Кроме того, по вердикту суда Uniper должна получить компенсацию в размере более 13 миллиардов евро за недопоставку Россией газа с середины 2022 года.

Контракт с компанией предполагал поставку газа еще до середины 2030-х годов.

Ранее Путин подписал указы, по которым иностранные нефтегазовые компании Wintershall и OMV потеряли свои права в компаниях, занимавшихся разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

До этого помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон собирается сделать все возможное для того, чтобы к концу десятилетия доходы России от продажи нефти и газа сократились вдвое.

