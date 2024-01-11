МИД РФ заявил о расторжении соглашения о международном автомобильном сообщении с Украиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский МИД заявил о прекращении действия соглашения о международном автомобильном сообщении с Украиной. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

"17 декабря 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины", – уточняется в документе, опубликованном 11 января 2024 года.

Уточняется, что речь идет о соглашении, подписанном в Киеве 21 марта 1995 года. Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией и Белоруссией, а также в рамках СНГ.

В частности, в октябре прошлого года было прекращено российско-украинское соглашение 2011 года о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через государственную границу, а также соглашение стран о научно-техническом сотрудничестве 1996 года.

Чуть ранее правительство Украины решило прекратить действие соглашения о сотрудничестве стран СНГ по борьбе с преступностью в части отношений с правительствами России и Белоруссии.

Также Киев предупреждал о том, что в конце 2024 года перестанет выполнять транзит российского газа в Европу, так как не станет продлевать договор.

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены