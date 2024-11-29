Байден назвал возмутительными ответные удары России по позициям ВСУ

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Действующий глава Белого дома Джо Байден назвал ответные удары России по позициям украинских военных "возмутительными", сообщает РИА Новости.

Американский президент заявил, что ответные удары ВС РФ являются напоминанием о необходимости поддержки Украины в ее защите "от российской агрессии". По его словам, Вашингтон не перестанет предоставлять Киеву вооружение и другую военную помощь.

Владимир Путин накануне заявил, что Украина не раз пыталась атаковать цели государственной важности в Москве и Санкт-Петербурге. В ответ на это Минобороны и Генштаб РФ в данный момент подбирают цели для поражения на украинской территории, отметил российский лидер. По его словам, это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.

Ранее Госдеп США подтвердил, что Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

Позже в ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.