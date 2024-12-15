Телеканал ABC News выплатит Трампу 15 млн долларов

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Телеканал ABC News выплатит избранному президенту США Дональду Трампу 15 млн долларов, чтобы урегулировать дело о защите чести и достоинства в досудебном порядке. Об этом со ссылкой на документы суда штата Флорида сообщает ТАСС.

По условиям договоренности, ABC News выплатит 15 млн долларов в качестве благотворительного взноса в "президентский фонд и музей, который будет учрежден" Трампом, а также заплатит за юридические издержки политика еще 1 млн долларов.

Трамп подал в суд на телеканал и его ведущего Джорджа Стефанопулоса в марте этого года. Поводом для этого стало заявление ведущего в эфире о том, что Трампа признали виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл.

По мнению адвокатов Трампа, ведущий ABC News знал, что ранее "жюри присяжных рассудило, что ответчик не совершал изнасилования". Они также отметили, что ведущий выступил с ложным обвинением и "либо руководствовался злым умыслом, либо безрассудно пренебрег истиной".

Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании еще в 2019 году. Тогда предприниматель назвал обвинения ложными и предположил, что журналистка просто хочет привлечь внимание к своей книге. Позже Кэрролл подала на Трампа в суд.

В мае этого года суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США виновным в попытке изнасилования. Присяжные решили, что Трамп действительно домогался Кэрролл весной 1996 года. Его обязали выплатить пострадавшей пять миллионов долларов.

В минувшем июне Трамп подал иск против писательницы. Политик обвинил ее в том, что его репутация сильно пострадала из-за слов об изнасиловании и это привело к "большим убыткам".

