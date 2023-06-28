Трамп подал в суд на журналистку, обвинившую его в изнасиловании

Фото: ТАСС/АР

Экс-президент США Дональд Трамп подал иск в суд против журналистки и писательницы Джин Кэрролл, которая ранее обвинила его в изнасиловании. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, политик сообщил в исковом заявлении, что его репутация сильно пострадала из-за слов Кэрролл и это привело к "большим убыткам". Адвокаты Трампа подчеркивают, что обвинения журналистки прозвучали после того, как суд признал бывшего лидера Штатов невиновным в изнасиловании.

Речь идет об интервью телеканалу CNN. В нем журналистка настаивала, что политик виновен в изнасиловании. Интервью показали по телевизору, оно разошлось по Сети, что привело к распространению "клеветнических заявлений", указано в иске Трампа.

9 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы. Присяжные решили, что Трамп действительно домогался Кэрролл весной 1996 года. При этом, по их версии, бывший американский лидер не совершал изнасилования в примерочной универмага Bergdorf Goodman в 1996 году, в чем его ранее обвиняла Кэрролл.

Суд обязал Трампа выплатить женщине 3 миллиона долларов за моральный ущерб и еще 2 миллиона долларов по гражданскому иску о побоях.

В июне суд Манхэттена разрешил журналистке дополнить иск к бывшему президенту США и потребовать с него не менее 10 миллионов долларов. Причиной этого стали высказывания политика. Он отметил, что Кэрролл "сумасшедшая", а иск – "подстроенная сделка". Также женщина изменила слово "изнасилование" на "сексуальное насилие" в первоначальном заявлении.

"Я понятия не имею, кто эта женщина. Этот вердикт – позор и продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен!" – подчеркнул Трамп в социальной сети Truth Social.

Новости мира: Трампу предъявили обвинения в суде Майами