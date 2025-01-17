Гренландский депутат Фенкер: Гренландия имеет право на самоопределение, как и Крым

Фото: depositphotos/ChrisRedfield13

Гренландия имеет право на самоопределение, как и жители Крыма и Донбасса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гренландского депутата от партии правительственной коалиции "Сиумут" Куно Фенкера.

Парламентарий подчеркнул, что подобное право для Гренландии и Крыма с Донбассом стоит выше, чем территориальная целостность Дании или Украины.

Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она по-прежнему остается частью королевства, однако в 2009 году остров получил автономию, возможность самоуправления, а также самостоятельного выбора во внутренней политике.

В конце декабря Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отмечал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. Он также добавил, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров. Один из них выразил мнение, что в этом случае улучшится образование и здравоохранение.

СМИ считают, что высказывания Трампа о присоединении Гренландии связаны с его представлением о политике противодействия России и Китаю. В Кремле сообщили, что с вниманием наблюдают за развитием ситуации с притязаниями США на Гренландию.