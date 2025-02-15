Трамп заявил о введении рекордных импортных пошлин против Китая

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что ввел рекордные импортные пошлины против КНР на общую сумму в 600 миллиардов долларов. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

"Я ввел очень существенные пошлины против Китая на 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил столько", – цитирует Трампа РИА Новости.

В начале февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая. Речь идет о товарах, на которые раньше распространялся беспошлинный ввоз по критерию минимальной стоимости (de minimis). Теперь они лишатся такого статуса. Решение было принято в целях борьбы с поставками наркотических веществ.

В ответ на этой Китай с 10 февраля ввел пошлины на импорт американских энергоресурсов, включая нефть, уголь и СПГ. Пошлиной в 10% будет облагаться американская нефть, а уголь и СПГ – в 15%. Кроме того, пошлина в 10% введена в отношении многолитражных автомобилей из США, пикапов и сельхозтехники.

В посольстве КНР в Вашингтоне назвали данные ответные меры полностью обоснованными и справедливыми. Дипломаты отметили, что они были приняты в соответствии с соответствующими законами, нормативными актами и основными принципами международного права.