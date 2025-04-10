США и Панама подписали рамочное соглашение по Панамскому каналу

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США и Панама подписали рамочное соглашение о бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу. Об этом рассказал глава Пентагона Пит Хегсет по итогам визита в Панаму.

"Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно", – приводит РИА Новости слова министра обороны США.

Ранее власти Панамы также согласились отменить сборы за проход судов, принадлежащих правительству США, через Панамский канал. В Госдепе подчеркнули, что данное решение позволит США ежегодно экономить миллионы долларов.

В первый день своего президентства Дональд Трамп заявил, что собирается вернуть Штатам контроль над Панамским каналом. Он также заверил, что решение этого вопроса не потребует участия американских военных.