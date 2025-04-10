00:56Политика
США и Панама подписали рамочное соглашение по Панамскому каналу
Фото: ТАСС/AP/Matias Delacroix
США и Панама подписали рамочное соглашение о бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу. Об этом рассказал глава Пентагона Пит Хегсет по итогам визита в Панаму.
"Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно", – приводит РИА Новости слова министра обороны США.
Ранее власти Панамы также согласились отменить сборы за проход судов, принадлежащих правительству США, через Панамский канал. В Госдепе подчеркнули, что данное решение позволит США ежегодно экономить миллионы долларов.
В первый день своего президентства Дональд Трамп заявил, что собирается вернуть Штатам контроль над Панамским каналом. Он также заверил, что решение этого вопроса не потребует участия американских военных.
Политологи заметили скрытый смысл в словах Трампа о Панамском канале