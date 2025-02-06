Власти Панамы отменят сборы за проход по Панамскому каналу судов правительства США

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Власти Панамы согласились отменить сборы за проход судов, принадлежащих правительству США, через Панамский канал. Об этом сообщили в американском госдепартаменте, передает РИА Новости.

"Власти Панамы согласились больше не взимать сборы с судов правительства США за проход по Панамскому каналу", – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что данное решение позволит США ежегодно экономить миллионы долларов.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее посетил Панаму с рабочим визитом, в ходе которого заявил, что президент Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.

После переговоров с Рубио президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что страна не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс – один путь".