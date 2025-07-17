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Посол Барбин: власти Дании не исключают создание военной базы НАТО в Гренландии

Посол РФ заявил, что Дания рассматривает создание военной базы НАТО в Гренландии

Фото: 123RF/maestroo

Правительство Дании не исключает создание базы Североатлантического альянса на территории Гренландии. Об этом сообщил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин.

"Спекулируя на обвинениях России в создании угроз для региональной безопасности и опасаясь притязаний США на Гренландию, Копенгаген ратует за повышение военной активности в высоких широтах внерегиональных стран НАТО", – цитирует посла РИА Новости.

Барбин обратил внимание, что по инициативе Дании в районе Гренландии уже заметно активизировалась военная деятельность Франции. Копенгаген также стремится укреплять военное взаимодействие с Германией, Великобританией и прочими странами НАТО.

По словам дипломата, своими действиями власти Дании лишь провоцируют еще большую деградацию военно-политической обстановки в Арктике.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в своих соцсетях видеоролик, в котором говорится, что Штаты обеспечивали безопасность Гренландии в XX веке и готовы продолжать это делать в свете новых угроз. Среди таких угроз в ролике перечислены "российская агрессия" и "китайская экспансия".

По информации СМИ, в администрации Трампа хотят втянуть Гренландию в сферу влияния Соединенных Штатов вместо аннексии острова. В частности, Белый дом рассматривает возможность предложить властям Гренландии договор о свободной ассоциации с США.

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