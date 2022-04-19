В Мелитополе задержали корректировщицу, передававшую данные ВСУ

19 апреля, 21:18
Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ
В Мелитополе задержали корректировщицу, которая передавала ВСУ сведения о расположении военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.
По информации источника, Наталья Назаренко сфотографировала разгрузку боеприпасов ВС РФ и отправила снимок своему сожителю, который служит в Вооруженных силах Украины. Так, женщина целенаправленно указала геолокацию позиций, по которым потом нанесли удар.
На видеозаписи допроса Назаренко призналась в том, что сняла видео из окна квартиры, что выгружались боеприпасы, и передала эти данные своему мужу-сожителю, брату и сыну.
"Как только я отослала видео, минут через двадцать – полчаса он перезвонил и сказал, чтобы я удалила это видео с телефона. Я ждала возвращения украинских вооруженных сил и передала эти данные", – отметила женщина.
Назаренко сообщила, что ее сожитель Сергей Назарук еще в 2015 году ушел воевать в Донбасс в составе ВСУ, он проходил службу под Мариуполем. В 2019 году Назарук подписал новый контракт, а в армию ушел 23 февраля этого года.
Ранее российские спецслужбы задержали при въезде в Крым участника незаконного вооруженного формирования Украины, воевавшего в Мариуполе против ВС РФ. По данным следствия, житель Мариуполя 24 февраля вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, созданного бывшими военнослужащими ВСУ. С оружием он выступал против российских военных и Народной милиции ДНР.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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