Фото: портал мэра и правительства Москвы

Систему оплаты free flow введут на северном дублере Кутузовского проспекта в Москве. Это поможет экологии, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В числе многочисленных технических решений для организации и оснащения этой дороги – система оплаты free flow, которая позволит отказаться от строительства традиционного пропускного пункта и избежать вырубки деревьев", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Ефимов добавил, что речь идет о знаменитой роще и яблоневом саду на Кутузовском проспекте. Также заммэра отметил, что строительство северного дублера планируется завершить в 2023 году.

В пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений уточнили, что отказ от традиционных пунктов оплаты снизит и объемы выбросов выхлопных газов от машин, которые при обычных обстоятельствах стояли бы в очереди.

Бесконтактная оплата будет возможна двумя способами: либо через транспондер, установленный на лобовом стекле машины, либо в формате постоплаты в течение пяти суток после поездки.

Ранее в пресс-службе ПАО "МОЭК" сообщили о сокращении объемов выбросов парниковых газов в Москве по итогам 2021 года. По информации организации, разница составила 1,2 миллиона тонн за счет оптимизации городской системы энергоснабжения.