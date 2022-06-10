Москва онлайн покажет рыцарский турнир на фестивале "Времена и эпохи. Победы России"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

12 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть реконструкцию рыцарского турнира на историческом фестивале "Времена и эпохи. Победы России".

В центре города открылись 60 тематических точек, посвященных победам России в разные эпохи. Гостей ждут мастер-классы, иммерсивные спектакли, концертные программы и спортивные развлечения.

Смотрите прямую трансляцию 12 июня в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.