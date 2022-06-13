Праздничный салют в честь Дня России прогремел на ВДНХ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Салют в честь Дня России прогремел на ВДНХ в Москве. Залпы украшали небо в течение десяти минут.

Ранее на Красной площади состоялся большой праздничный концерт. На сцене выступили лучшие российские исполнители.

Порядок на мероприятиях 12 июня обеспечили 4,4 тысячи сотрудников московских ведомств, в том числе 2,5 тысячи полицейских, порядка 900 росгвардейцев и более тысячи дружинников. Пункты КПП оборудовали 150 металлодетекторами, а сотрудники получили 2,5 тысячи ручных детекторов.

Ко Дню России в городе установили более 2,7 тысячи флагов и флаговых конструкций в цветах триколора. Также флагштоки и панно разместили у зданий Совфеда и Госдумы. Более 600 тематических плакатов закрепили на афишных стендах и билбордах.

С Днем России москвичей поздравил Сергей Собянин. Он отметил, что россияне испытывают особую гордость за вековые традиции, богатое историческое, культурное, духовное наследие России и ее неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации.

