Когда голливудские фильмы вернутся в российские кинотеатры

В Госдуме рассказали о готовящемся законопроекте, который позволит отечественным кинотеатрам снова показывать зарубежные кинопремьеры на легальных основаниях. По словам депутата Антона Горелкина, в дискуссии о способах принудительного лицензирования иностранных картин пора ставить точку, причем уже в этом году. Рассказываем подробности и разбираемся, как может работать новый механизм.



"Полулегальная практика"

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале сообщил о готовящемся законопроекте по принудительному лицензированию зарубежного кино для показа в отечественных кинотеатрах.





Антон Горелкин замглавы комитета Госдумы по информполитике Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино – и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания". Которая по косвенным признакам пользуется у зрителей популярностью.

В прошлом году попытки внести на рассмотрение в Госдуму подобный законопроект вызвали критику отрасли, напомнил депутат. По его словам, эксперты видели в таком механизме риск для отечественных онлайн-кинотеатров. Однако новый подход учтет этот момент, полагает Горелкин, и законопроект о принудительном лицензировании распространится исключительно на обычные кинотеатры.

В 2022 году ведущие голливудские студии отменили показ своих премьер в РФ. В частности, такое решение приняли в Warner Bros., Universal Pictures, The Walt Disney Company, Paramount и Sony.

После этого в ряде российских кинотеатров распространилась практика так называемого предсеансового обслуживания. Схема работает следующим образом: зритель официально покупает билет на один фильм, а перед показом ему бесплатно демонстрируют зарубежную новинку. Между сеансами делается небольшой перерыв. В то же время крупные киносети не рискуют показывать голливудскую продукцию без разрешения правообладателей.

"Правообладатель в одностороннем порядке разорвал лицензионные соглашения с кинотеатрами на показ своих лент на территории России. Следовательно, у картин нет и не может быть прокатного удостоверения, а прокат без этого документа является нарушением российского законодательства", – рассказал Москве 24 член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Сергей Пирожков.



В соответствии с законом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Закон о принудительном лицензировании зарубежного кино мог бы вернуть прокат голливудских блокбастеров в правовое поле в России, отметил член совета АВК Сергей Пирожков.





Сергей Пирожков член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Схема простая – выдавать голливудским блокбастерам прокатное удостоверение без разрешения правообладателя. Это позволит кинотеатрам демонстрировать голливудский фильм без такового, но в то же время отчислять правообладателю прокатную плату на рублевый спецсчет типа "О".

Вместе с тем Пирожков указал, что в международном сообществе подобный шаг может быть воспринят неоднозначно.



счетов типа "O" .

После отказа голливудских студий работать с Россией кинопрокатчики столкнулись с проблемой легального показа кино, в том числе из-за трудностей выплаты лицензионных платежей правообладателям за рубежом. В мае президент РФ подписал указ, который частично разрешил эти сложности. Российским компаниям дали право расплачиваться с иностранными правообладателями в рублях с использованием

"Прокат голливудского кино без разрешения правообладателей может повлечь за собой вторичные санкции для владельцев кинотеатрального бизнеса в России. И все же внутри страны по российским законам прокат для владельцев киносетей будет легален", – объясняет эксперт.

Он добавил, что уход из РФ голливудских фильмов привел к сокращению потока зрителей в кинотеатры и ударил по культуре киносмотрения. По словам Пирожкова, интересных аудитории отечественных лент пока не хватает.

Эксперт добавил, что закон о принудительном лицензировании зарубежного кино может поддержать отрасль до того времени, когда появится достаточное количество кассовых российских фильмов.

Тем более что индустрия выпускает успешные продукты. Например, недавно вышедший фильм "Чебурашка" оказалсясамой кассовой картиной российского производства в истории отечественного проката.

