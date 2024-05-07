Рошаль похвалил физическую форму Путина

Фото: kremlin.ru

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль похвалил отличную физическую форму Владимира Путина во время их встречи после инаугурации главы государства.

Он указал на то, что президент РФ без одышки смог пройти фактически марафон, пока поднимался по лестницам по пути на инаугурацию.

Путин также встретился в Кремле со своим классным руководителем школы № 193 в Санкт-Петербурге Верой Гуревич, которая присутствовала на церемонии инаугурации, и подарил ей букет цветов. Российский лидер тепло поприветствовал женщину, обнял и поцеловал ее.

Инаугурация Путина прошла в Кремле 7 мая 2024 года. На мероприятии присутствовали порядка 2,6 тысячи человек. Переизбранный на новый срок Путин пятый раз стал президентом России, теперь ему предстоит занимать этот пост следующие шесть лет – до 2030 года.

