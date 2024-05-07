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07 мая, 19:11

Политика

Песков заявил, что РФ не хочет, чтобы другие страны вмешивались в избирательные процессы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Россия не хочет, чтобы другие государства вмешивались в ее избирательные процессы. Об этом телеканалу Sky News сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что РФ выбирает свой парламент и своего президента.

"И мы не хотим, чтобы какая-либо страна вмешивалась в наш выбор и в наши предпочтения", – указал политик.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости поднятия вопроса об ужесточении наказания за попытки помешать голосованию на президентских выборах в РФ. Она отметила, что значительных изменений в российскую избирательную систему вносить не стоит, поскольку, по ее мнению, механизм является "совершенным".

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию выборов президента России

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