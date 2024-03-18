Матвиенко предложила ужесточить наказание за попытки помешать голосованию на выборах

Фото: пресс-служба Совета Федераций

В России необходимо поднять на повестку вопрос об ужесточении наказания за попытки помешать голосованию на выборах президента. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя Совфеда Валентину Матвиенко.

Она уточнила, что каких-либо значительных изменений в избирательную систему государства вносить не стоит, поскольку, считает политик, механизм является "совершенным".

"Тем не менее те факты, которые обнаружены, в том числе отдельные акции людей, которые пытались воспрепятствовать волеизъявлению граждан, вмешиваться в избирательный процесс, – они были незначительными и никак не повлияли, но тем не менее они имели место", – указала она.

На этом фоне, продолжила Матвиенко, необходимо усилить законодательство по теме повышения ответственности за такие проступки, а также усилить наказание за подобные действия.

Спикер верхней палаты парламента напомнила о случаях ЧП, когда в ходе голосования на выборах главы государства было несколько попыток залить бюллетени краской, зеленкой и так далее. Матвиенко уточнила, что в большинстве своем это были обманутые граждане, которых манипуляторы ввели в заблуждение через соцсети. Однако эти люди все равно должны нести ответственность за свои действия, добавила она.

Между тем сообщалось, что явка на президентские выборы в стране стала рекордной, она составила 77,44%. Как уточнила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, по состоянию на 10:00 по московскому времени проголосовали 87 113 127 россиян.

Ранее Владимир Путин назвал ситуации с порчей бюллетеней в рамках прошедших выборов отображением недемократичного поведения. Он напомнил, что такое правонарушение является уголовно наказуемым, добавив, что оппозиционная акция с призывом прийти проголосовать в полдень не имела особого эффекта.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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