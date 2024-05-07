Дочь Мартыновой назвала покушение матери несчастным случаем

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Новгородской области"

Антонина Мартынова, жена главреда "Новой газеты. Европа" (нежелательная организация в РФ), была признана виновной в покушении на убийство своего ребенка 17 лет назад. Ее дочь Алиса Федорова заявила, что это происшествие было всего лишь несчастным случаем. Об этом сообщает RT.

"Я не считаю себя жертвой преступления... Мне будет очень тяжело без матери, когда я вступаю во взрослую жизнь", – сказала девушка в суде.

Она также рассказала, что проходила обучение на дому. Мама нанимала для нее репетиторов и записывала дочь на все необходимые ей онлайн-курсы. В детстве Федорова посещала художественную секцию, занималась рукопашным боем и регулярно ездила в детский лагерь. При этом никаких официальных документов у девочки никогда не было.

Защита подсудимой заявила о своем намерении обжаловать приговор. Ее адвокат Андрей Лисицкий подчеркнул, что в данном деле отсутствует субъективная составляющая преступного деяния – мотив. По словам юриста, если его нет, нельзя говорить о совершении преступления.

Ранее сообщалось, что Новгородский областной суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам заключения. Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима. Подсудимая находилась в федеральном розыске с июля 2008 года. Сотрудники правоохранительных органов приступили к ее поиску после вердикта присяжных, которые признали ее виновной. В конце марта 2024 года женщину задержали.

Следствие ссылается на показания 11-летнего мальчика. Он рассказал, что видел, как в феврале 2007 года Мартынова сбросила свою 2-летнюю дочь с лестницы. В результате инцидента у девочки оказалась сломана челюсть, она также получила травму головы. При этом Мартынова утверждает, что это был несчастный случай. Уточняется, что свидетель ушел из жизни на момент суда.