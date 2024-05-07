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07 мая, 16:57

Политика

Суд арестовал журналистку Кеворкову по делу об оправдании терроризма

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Басманный суд Москвы арестовал журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил журналистку в СИЗО до 6 июля.

Кеворкову задержали 6 мая. По версии следствия, журналистка разделяла радикальную исламскую идеологию и публиковала материалы, оправдывающие деятельность террористов, что и стало причиной обысков.

По данным следствия, она опубликовала в своем телеграм-канале посты, оправдывающие деятельность "Движения Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

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