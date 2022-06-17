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Происшествия

17 июня, 16:54

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Москвичка рассказала подробности убийства жены своего любовника

"Была агония". Что известно о москвичке, убившей жену любовника
происшествия

Ночью 16 июня на юго-западе столицы москвичка зарезала жену своего любовника. По данным следствия, она встретилась с соперницей для разговора, однако конфликт перерос в драку со смертельным исходом. Вскоре подозреваемую удалось задержать. Рассказываем подробности происшествия.

Встретилась для разговора

Фото: СК РФ

Инцидент произошел ночью 16 июня возле подъезда жилого дома на улице Херсонской, рассказали в ГСУ СК России по городу Москве. Подозреваемая встретилась со своей 42-летней оппоненткой, чтобы поговорить. Однако конфликт между двумя женщинами перерос в драку со смертельным исходом.

"Подозреваемая, достав нож, нанесла ранения женщине. После чего фигурантка ушла домой, где постирала одежду, в которой находилась в момент совершения преступления", – сообщили в столичном главке СК РФ.

Вскоре 40-летнюю подозреваемую удалось задержать. Ей предъявили обвинение по статье "Убийство". В ходе допроса женщина признала свою вину. Кроме того, на месте происшествия она рассказала и показала, как расправилась со своей соперницей.

У меня ножик находился в рюкзаке, вытащила из рюкзака. Я от нее отбиваться начала, чтобы она от меня ушла. И несколько раз ножом (ударила. – Прим. ред.).
подозреваемая в убийстве

По словам подозреваемой, она наносила удары оппонентке в грудь и лицо. Момент убийства попал на камеру видеонаблюдения. На записи видна потасовка на улице между двумя женщинами. СМИ сообщают, что соседи слышали крики и бросились на помощь. Однако было уже поздно.

Сосед убитой Ренат Мухаметжанов рассказал журналистам РЕН ТВ, что попытался оказать ей помощь: "Надел перчатки и стал зажимать шею. Была агония".

Приревновала до смерти?

Фото: СК РФ

По данным СМИ, подозреваемой в убийстве оказалась кассирша продуктового магазина с тремя детьми. Ее жертвой стала юрист, мать двоих детей. Женщины якобы проживали в соседних домах. Предположительно, поводом для конфликта мог стать любовный треугольник, в котором был замешан муж убитой.

Дочь кассирши рассказала журналистам, что мужчина знает ее мать около пяти лет и якобы оказывал знаки внимания. Их знакомство произошло, когда они гуляли с собаками в лесу.

У нас собака есть, у него собака есть. Он всегда писал маме, ездил к ней на работу, дарил ей цветы.
дочь подозреваемой

Девушка утверждает, что мужчина обещал бросить свою семью ради ее матери. "Мама говорила: "Окей, уходи, я не хочу с твоей женой никак контактировать". Он даже ей электрошокер подарил для самообороны, который у нее обнаружили потом", – говорит дочь.

Накануне убийства предполагаемые любовники виделись. Мужчина передал женщине еду для собаки, вспоминает ее дочь. По словам девушки, тот якобы часто наносил побои своей жене за то, что она пыталась влезть в эти отношения.

Я его ненавижу, потому что он не мог свою жену успокоить и к маме начал лезть. Я говорила: "Не надо лезть".
дочь обвиняемой

По данным СМИ, сам супруг признался, что был знаком с подозреваемой, но утверждает, будто не изменял жене. "У нас ничего не было. Мы просто ходили с собаками гулять. Вот и все. Больше ничего не было. Ревность", – заявил мужчина.

Соседи рассказывают, что убитая догадывалась о связи супруга с другой женщиной. Это приводило к частым ссорам с мужем, вплоть до публичных сцен. Предположительно, подозреваемая нередко пресекалась со своей соперницей, и они неоднократно разговаривали на повышенных тонах. Сын убитой рассказал, что в ночь трагедии его мать из окна заметила оппонентку возле дома.

"Звонков никаких не было, чтобы выйти и встретиться. Мама то ли услышала, то ли увидела под окнами, решила пойти и разобраться", – уточнил он.

По его словам, среди соседей у обвиняемой была дурная репутация человека, злоупотребляющего алкоголем.

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Носатов Иван

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