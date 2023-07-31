Четверо мужчин незаконно проникли в квартиру на юге Москвы и изнасиловали двух женщин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четверо мужчин были взяты под стражу сотрудниками правоохранительных органов, их подозревают в разбойном нападении и изнасиловании двух женщин на юге столицы. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Москве в своем телеграм-канале.

Отмечается, что сотрудники следствия расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями о разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище и об изнасиловании, совершенного группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством.

Согласно данным СК, 28 июля четверо мужчин в возрасте от 27 до 16 лет, являющиеся уроженцами Средней Азии, незаконно проникли в одну из квартир на Россошанском проезде, где напали на двух женщин и изнасиловали их.



"Сегодня (31 июля. – Прим. ред.) по ходатайству следствия злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – указано в сообщении.

Подчеркивается, что в данный момент проводится комплекс следственных мероприятий, также были назначены экспертизы, в том числе медицинские, дактилоскопические.

Сотрудникам следствия также удалось установить, что подозреваемые находились в Москве с нарушениями миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали фигуранта по уголовному делу об изнасиловании девушки в Зеленограде.

Было установлено, что мужчина, находясь в квартире дома на улице 1 мая, пребывал в состоянии алкогольного опьянения, после чего изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой девушки. Пострадавшей удалось сбежать и вызвать полицию на место происшествия.



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