В Петербурге адвоката-педофила арестовали за съемку порно с 7-летней дочерью

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

В Санкт-Петербурге заключили под стражу адвоката Виталия Григорьева, который обвиняется в развращении своей семилетней дочери. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Арест фигуранта продлится до 18 апреля. Отмечается, что сам адвокат просил суд о домашнем аресте.

Комментируя фотографии, на которых его дочь запечатлена без одежды, задержанный отметил, что у всех есть подобные фото из детства. Он подчеркнул, что у него не было злого умысла.

Ранее Басманный районный суд Москвы приговорил мужчину к 15,6 года колонии особого режима за преступления против половой неприкосновенности восьмерых несовершеннолетних.

Следствие и суд установили, что фигурант находился на территории столицы и с апреля 2022 года вступил в переписку с 13-летней девочкой. Используя псевдоним, он при помощи социальной сети обсуждал с ней интимные темы, а также предлагал принять участие в сексуальных действиях за деньги.