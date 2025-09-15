Юрист Георгиева: работодатель не имеет права устанавливать в офисе скрытые камеры

Фото: 123RF/standrets

Сотрудники могут пожаловаться на работодателя, который ведет скрытую или необоснованную видеосъемку. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, устанавливать камеры видеонаблюдения в офисе разрешено, если руководство может обосновать необходимость этого для контроля за рабочим процессом. Факт должен быть отражен в приказе или локальных нормативных актах.





Алла Георгиева юрист При этом важно, чтобы сотрудники ознакомились с такими документами под роспись. Кроме того, в офисе должны быть записи, информирующие о видеосъемке в помещении. Скрытые камеры компании не вправе устанавливать, так как у работника есть право на полную и достоверную информацию об условиях труда.

Также важно, чтобы видеонаблюдение не нарушало право на частную жизнь. Поэтому камера не может быть расположена, например, в душевой, туалете или в помещении, предназначенном для переодевания, подчеркнула Георгиева.

"В противном случае сотрудник имеет право зафиксировать это на фото или видео, а затем подать жалобу в трудовую инспекцию, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и обратиться с иском в суд. Можно выбрать одну или несколько инстанций", – отметила юрист.

В случаях, когда начальство размещает видеокамеры в местах, где это разрешено, но не уведомляет об этом работников, его может ждать штраф от 150 до 300 тысяч рублей по статье о нарушении законодательства Российской Федерации в области персональных данных (13.11 КоАП РФ).

"Если же видеосъемка лишает права сотрудников на частную жизнь, в силу вступает статья о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). Согласно ей работодателя может ждать штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет. Но могут и посадить на 4 года, а также лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет", – заключила эксперт.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что проблемы с дисциплиной являются законным поводом для лишения работника премии. Но только в том случае, если ее начисление зависит от отсутствия дисциплинарных взысканий, а это положение должно быть указано в локальном нормативном акте.

