Почему родители считают "яжеотцов" хуже "яжематерей"

В мире, где существуют "яжематери" (родительницы, уверенные в исключительности своих детей), находится место и "яжеотцам". Это определение все чаще встречается в интернете. Кто такие "яжеотцы"? Почему их забота о собственных детях мешает другим родителям? Ответы на эти вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Классический "яжеотец", к счастью, встречается не так уж часто, поэтому определение яркого представителя такой группы пока размыто. Общественное мнение записывает в эту категорию не только тех, кто считает своих отпрысков лучшими созданиями на земле. Сюда заносят и самоуверенных папаш, которые именуют себя идеальными отцами, даже если не особенно заморачиваются на воспитательном процессе. Однако первый типаж самый распространенный. Почему в последнее время все больше разговоров о подобных персонажах?

Педагоги с солидным стажем отмечают, что в последние 10–15 лет отцы стали активнее заниматься собственными детьми. Раньше многие из них в основном присутствовали в жизни семей как добытчики. Их воспитательные функции сводились к тому, чтобы вовремя привести ребенка в сад или школу, иногда погулять с ним в выходные, сходить в поход или на елку, показать, где лежат молоток и гантели.



Теперь в моде более активное отцовство. Папы стали вникать в некогда исключительно "женские" дела – покупку детских вещей, походы по музеям и театрам, контроль за занятиями в общеобразовательных, музыкальных, спортивных школах. Все чаще отцы ведут дискуссии в родительских чатах. Папы последних поколений стали понимать, что воспитание и общение с детьми – это увлекательно.



Пандемия еще больше сблизила отцов и детей. Конечно, при таком активном участии не обходится и без перегибов. Иные так самозабвенно исполняют родительские обязанности, что агрессивно вторгаются в личное пространство других людей.



До сих пор вспоминаю заботливого папашу, который в группе старшего сына закрепил оконные рамы так, чтобы они не открывались. Мужчина пошел на такие радикальные меры, потому что боялся, что его дочь продует. Между тем проветривание в саду – обязательная процедура. Воспитатели не могли открыть фрамуги до тех пор, пока не удалось разблокировать окна.



Подруга рассказывала, что в их детском саду до сих пор с содроганием вспоминают одного такого папу. Долгое время мужчина не мог простить воспитателям, что его дочери не досталась главная роль в новогоднем утреннике. Он превратил в кошмар жизнь родителей "соперницы". Педагоги удержались на своих местах только потому, что пообещали вплоть до выпуска обеспечивать "папину радость" ведущими ролями. Измученным постоянным прессингом родителям второй девочки пришлось переводить свою дочку в другой сад.

По мнению психологов, "яжеотец", в отличие от "яжематери", – более ядовитый персонаж. Обычно дамы стараются не переходить некоторые границы даже ради своих детей. Разъяренный "яжеотец" способен на многое: оттеснить чужого ребенка от песочницы, сломать машинку обидчика и даже дать ему затрещину, обложить бранными словами мать или бабушку другого малыша.

Как правило, с другими отцами этот персонаж старается вести себя весьма учтиво. Его агрессия направлена на тех, кто слабее и младше. Общения с ним один на один другие родители пытаются избегать, потому что его мировосприятие вряд ли изменится, а спорить с хамом себе дороже.

Несколько лет назад мне довелось наблюдать за такими персонажами на одной из новогодних елок. В зале была свободная рассадка. Родители и дети столпились возле дверей, а когда те распахнулись, вперед ринулись в основном отцы. Лихо работая локтями, они быстро проложили себе путь к первым рядам и, довольные собой, усадили детей.

Один гражданин неспортивного телосложения не выдержал этой гонки. Он беспомощно озирался по сторонам, но лучшие места были уже заняты. На глаза "яжеотцу" попался подросток, который занял кресла для мамы и младшей сестренки. Пусть не близко к сцене, зато в центре ряда. "Пошел отсюда! Занял он", – прошипел мужчина. Не выдержавший натиска мальчик ретировался в последние ряды.

К счастью, таких "уникальных" отцов не так уж много. Им по-прежнему противостоят "правильные" папы, умеющие верно подобранным словом разрулить конфликты на детской площадке, вовремя расставить приоритеты. Они всегда примут сторону чужого ребенка, если их сын или дочь поступили нехорошо. Страшно сказать, эти отцы всерьез отчитывают отпрысков за то, что те не дали списать товарищам домашнюю работу или не поделились с ними половиной завтрака. Если им доведется узнать о том, что сын или дочь поддержали в классе буллинг, разговор с детьми будет серьезным.



Такие папы не садятся в общественном транспорте, а рядом с ними, подражая взрослым, стоят маленькие мужчины. Правильный отец, провожая дочь в школу, несет не только ее ранец, но и рюкзак подружки, которая встретилась по дороге. С ними уверенно чувствуешь себя на детской площадке – они раскручивают карусели с детишками, помогают беременным мамам подсадить первенцев на качели, контролируют очередь на тарзанку.

Конечно, такие папы своей спокойной уверенностью умеют поставить на место "яжеотцов", причем без обидных выражений и угроз. В их присутствии агрессивные и истеричные родители теряют боевой запал и, быть может, даже делают для себя верные выводы.

