Почему маленьких детей нужно носить на руках

Строгие "бабушкины" советы велят мамам туго пеленать младенцев, кормить их грудью по часам, не укладывать ночью с собой, а главное – не приучать к рукам. Это конкретное правило следует выполнять неукоснительно, иначе отступники, если верить бывалым, будут таскать на себе детей "до седых волос". Почему советы старших не всегда уместны и чем "ручные" младенцы отличаются от тех, кого не балуют вниманием? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист и мать двоих детей Евгения Бородина.



Даже если молодые матери не во всем согласны с нравоучениями бабушек, правило "не приучай его к рукам!" чаще всего находит у них отклик. Считается, что подолгу носить младенца – бессмысленное занятие, к тому же требующее физических усилий и времени. Мол, детей нужно приучать к самостоятельности с пеленок, иначе потом они и шагу без мамки ступить не смогут. При этом никто еще не видел здоровых, крепких детей школьного возраста, сидящих на руках заботливых матерей, ведь потребность проехаться на маме с возрастом, разумеется, проходит.

Выбор, конечно, за родителями. Кто-то берет малыша только затем, чтобы переодеть его, покормить и положить в кроватку или коляску. Другие наловчились делать домашнюю работу с крохой на руках, только чтобы не расставаться с ним надолго. Наверное, тут как всегда уместна золотая середина. И все-таки считается, что больше бонусов от жизни получают малыши, которым не отказывали в привилегии сидеть на ручках в минуты тревоги.

До полугода (а иногда и позже) детей рекомендуется брать на руки, что называется, по первому зову.

Далее – зависит от ситуации, свободного времени и особенностей карапуза. Конечно, бывают ситуации, когда двух-трех-летки возвращаются с прогулки или из сада "на маме". Позволять ли это – зависит от родителей. Одно дело – вынести сонного ребенка из машины или автобуса, но совсем другое – идти на поводу малыша, который способен преодолеть путь, но ленится это делать. Некоторые дети испытывают потребность посидеть на руках, даже выйдя из нежного возраста. Такая "подзарядка" дает им силы, защищает, помогает чувствовать себя уверенно. С возрастом привычное "на ручки" заменяется обязательными родительскими объятиями.

Современные врачи-педиатры и, конечно, психологи едины во мнении: младенцам необходим тактильный контакт с мамой. Ее прикосновения согревают малыша, успокаивают. По сути, это язык общения взрослого и ребенка, пока он еще не умеет говорить. Специалисты полагают, что дети, которых родители носили на руках, вырастают более уверенными в себе, крепкими физически и сообразительными. Конечно, речь не идет о том, чтобы постоянно таскать ребенка на себе, полностью отказавшись от коляски в пользу слинга или хипсита (хотя есть и такие героини).

Также не имеет смысла доставать младенца из коляски или кроватки, если ему там комфортно и он не подзывает мать плачем.

А вот успокоить малыша, взяв его на руки, – это самый действенный вариант. Кто-то предпочитает трясти погремушкой над заплаканным личиком или давать крохе отвлекающие игрушки. Однако живое тепло материнских рук срабатывает эффективнее. Карапуза можно поднести к окну, если он расплакался дома, совершить с ним экскурсию по квартире, рассказывая о разных предметах, хорошо знакомых нам, но пока еще неизвестных ребенку.

Если малыш без видимой причины расплакался на улице, то, скорее всего, бессмысленно трясти коляску, пытаясь успокоить "пассажира" или включать мобиль с заезженной пластинкой. Возможно, карапуз и без того испытывает дискомфорт, например у него колики. Тогда он вряд ли получит удовольствие от тряски или механической музыки. Это тот момент, когда стоит достать кроху из коляски, погладить ему животик, прижать к себе, постоять так, ласково и спокойно разговаривая с ним. Хорошо поднести его к дереву, приложить ладошки к шероховатой коре, показать птичку, которая порхает в кустах, удивиться вместе с ним тому, как дует ветер.

Опытные родители уверены, что малютки остро чувствуют настроение матери.

И если она берет малыша на руки, жалуясь, что тратит время, когда можно посидеть в соцсетях или выпить лишнюю чашку кофе, то тем самым лишь увеличивает его беспокойство. Карапуз будет во всех смыслах цепляться за маму, словно чувствуя, что вот-вот останется в кроватке один на один с бездушным мобилем. Тревога вынудит его все чаще подзывать на помощь плачем, даже если в этом нет необходимости.

При этом малыш, которого берут на ручки, едва услышав его призывный плач, находится под надежной защитой и понимает, что мама обязательно придет, когда плохо. Времени на то, чтобы успокоить кроху, понадобится меньше. По наблюдениям специалистов, такие дети ведут себя спокойнее, лучше засыпают в своей кроватке, а когда подрастают, то реже просятся к маме, предпочитая свою территорию.

Не меньше, чем ребенку, тесное общение нужно и родителям. Время младенчества проходит быстро, хотя молодым мамам кажется, что оно тянется бесконечно долго. Когда малыш повзрослеет и, постигая мир, станет уклоняться от объятий со словами "я большой", вам будет не хватать приятной ноши. Ловите момент!