Число безработных в Москве с начала года снизилось более чем на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2022 года в Москве количество зарегистрированных в службе занятости безработных снизилось на 20,5%. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что ситуация на столичном рынке труда остается стабильной.

"Уровень безработицы на 6 декабря составил 0,4% – это самое низкое значение с начала марта 2020 года. В столичной службе занятости на эту дату зарегистрировано 29 тысяч безработных", – сообщил заммэра.

С января по ноябрь 2022 года самая большая разница между количеством принятых на работу и уволенных сотрудников зафиксирована в сфере разработки компьютерного программного обеспечения (ПО). Она составила более 24 тысяч человек.

Ранее Владимир Путин назвал ситуацию на рынке труда стабильной. Он обратил внимание на то, что в 2022 году средняя заработная плата в целом по России выросла примерно на 12%.

Глава РФ также обратил внимание на то, что в номинале за 8 месяцев 2022 года средняя заработная плата в целом по России стала больше на 12,7%.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!